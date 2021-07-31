بحضور الآلاف.. «ويجز» ونجوم الراب المصري يشعلون أجواء حفل العلمين (صور)

شهدت مدينة العلمين الجديدة واحدة من أضخم حفلات صيف 2021، حيث زحف الآلاف من حشود الجماهير لحضور حفل غنائي ضخم ضم أبرز نجوم الراب، منهم «يجز، عفرتو، باتستيوتا، وزة منتصر»، المحببين لدى الشباب من الجنسين، بالإضافة إلى الـ dj العالمي «دي زي توسكيني».

الحفل أقيم ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة العلمين الغنائي، وتميز بالتنظيم الرائع بمواصفات عالمية رغم تخطي أعداد الجمهور لكل الأرقام القياسية للحفلات التي أطلقت منذ بداية صيف 2021.

افتتح أولى فقرات الحفل العالمي «دي زي توسكيني»، الذي أشعل الأجواء بالعديد من التراكات الغربية المميزة، بعده صعد «وزة منتصر»، ليتزايد تفاعل الجمهور تدريجيا مرورا بفقرتي «باتستيوتا» و«عفرتو»، والتي تخللها أغنية لـ مروان محسن، والتي نالت إعجاب الجميع.

وكانت أقوى فقرات الحفل على الإطلاق مع «ويجز»، الذي أشعل وصلات الغناء والرقص المتتالية بالعديد من أغانيه الشهيرة منها «دورك جاي، وباظت، وعفاريت الأسفلت».. وغيرها مما تفاعل معها جمهور نجم الراب المصري من مختلف الأعمار.

الحفل من تنظيم الـ dj العالمي ياسر الحريري «امازون انترتينمنتس»، وخالد آمين «اليمنتس»، و«دي ميديا».

وتميز الحفل بآجواء مواصفات الحفلات العالمية من مسرح ضخم وتراسات إضاءة ومؤثرات بصرية وليد الحريري وتأمين سيد متولي وعجمي، وأجهزة صوت وهندسة عماد نبيل وتصوير صلاح جودة.