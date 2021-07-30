مغني الراب ويجز: أقدم تراكات لأول مرة فى حفل العلمين الجديدة

كشف مغني الراب، ويجز، عن سعادته بإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، موضحا: «أن معظم المشاركين شباب صغير السن من محافظة الإسكندرية».

وأوضح ويجز، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير ابو زيد ومحمد الشاذلي، أنه سيحيي حفلا في مدينة العلمين الجديدة اليوم: «هيبقى في تراكات جديدة أول مرة أقدمها في حفلة».

ومن جانبها قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن أبراج الماسة بمدينة العلمين الجديدة تعكس صورة من الرقي والفخامة والتفرد على واحد من أجمل السواحل في العالم تجعل مصر تنافس وبقوة في المجال السياحي، موضحة: «أن المنافسة في هذا المجال شديدة ومتنوعة، لذلك نقدم هذه الصورة من المدن الذكية المطلة على البحر، وكل الإمكانيات متاحة سواء للسكن أو للاستثمار داخل هذه الأبراج».

وأضافت: «كنا نفتقد صناعة الأبراج على البحر، وكلنا فخر اليوم بأننا موجودون في هذا المكان ونعرض صورة مشرفة ورائعة لبلدنا، وشاطئ المنتجع هنا من الشواطئ المميزة».

ومن جهته قال الإعلامي، محمد الشاذلي، خلال تقديم البرنامج: «إن مدينة العلمين الجديدة تعتبر مركز إقليمي في الساحل الشمالي، وكل شيء موجود في هذه الأبراج من شقق وأجنحة وشاليهات، كما أن موقعها متفرد»، مضيفا: «لدينا أحد أجمل شواطئ العالم وقمنا باستغلاله من خلال مجموعة من الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية».