«رويترز»: دخول مسلحي طالبان للعاصمة كابول وإطلاق نار في محيط قصر الرئاسة

أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن مسلحي حركة طالبان، بدأوا دخول العاصمة الأفغانية كابول، من كل الجهات. فيما قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت في إجلاء دبلوماسيين من سفارتها في كابول، وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، فيما سُمع دوي إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي، مع تقدم مقاتلي حركة طالبان نحو العاصمة الأفغانية.

وذكر أحد المسؤولين -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- «لدينا مجموعة صغيرة من الأشخاص يغادرون الآن بينما نتحدث، غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة، وستبقى السفارة مستمرة في العمل».

وأشار مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، إلى أن دبلوماسيين بالداخل بدأوا في إتلاف وثائق حساسة. وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد، حيث واصل مقاتلو طالبان تقدمهم السريع إلى كابول في غضون أيام.

وباتت طالبان، تسيطر الآن، على كل المعابر الحدودية في أفغانستان، ولم يتبق سوى مطار كابول. كما يجري إخلاء المباني الحكومية في كابول.

وهرع الناس في كابول إلى البنوك لسحب كل أموالهم، والتحصن في المنازل، وسيجري نقل السفير البريطاني جوا بنهاية اليوم، من كابول.

وسمع صباح اليوم، دوي أعيرة نارية في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، مع اقتراب طالبان من المدينة.

وسيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية دايكندي وسط أفغانستان.