حاكم «بلخ» الأفغانية: سقوط المدينة في يد «طالبان» مؤامرة كبيرة

وصف الجنرال عطا محمد نور، حاكم مدينة «بلخ» الأفغانية، سقوط المدينة في يد حركة«طالبان» بأنه «مؤامرة كبيرة»، وذلك بعدما استولت الحركة، مساء أمس السبت، على مدينة «مزار الشريف»، عاصمة ولاية بلخ الواقعة شمال البلاد.

وقال النائب عن بلخ، عباس إبراهيم زاده، إن فيلق الجيش الوطني بالولاية استسلم أولاً، مما دفع الميليشيات الموالية للحكومة والقوات الأخرى إلى فقدان الروح المعنوية والاستسلام في مواجهة هجوم الحركة.

وواصلت حركة «طالبان» الزحف نحو العاصمة كابول مع سقوط الولايات الأفغانية واحدة تلو الأخرى، وبعضها دون قتال.

وكانت مصادر، أشارت لقناة «العربية» الإخبارية، إلى تواتر أنباء عن مفاوضات بين الرئيس الأفغاني أشرف غني، وحركة «طالبان» حول العاصمة «كابول».

وحققت «طالبان»، أمس السبت، تقدماً ميدانياً جديداً في زحفها الرامي إلى إحكام قبضتها على عموم أفغانستان، وباتت على بعد كيلومترات معدودة عن «كابول»، كما شهدت الولايات التي يدور فيها قتال في أفغانستان، نزوحا جماعيا للمواطنين.

واستولت الحركة، مساء أمس السبت، على مدينة «مزار الشريف»، عاصمة ولاية بلخ الواقعة شمال البلاد، وقال النائب عن بلخ، عباس إبراهيم زاده، إن فيلق الجيش الوطني بالولاية استسلم أولاً، مما دفع الميليشيات الموالية للحكومة والقوات الأخرى إلى فقدان الروح المعنوية والاستسلام في مواجهة هجوم الحركة.

قوات أفغانية تفر من مزار الشريف نحو أوزبكستان

وقالت مصادر قناة «العربية» الإخبارية، إن هناك شغبا وفوضى في مزار شريف، بعد اقتحام «طالبان» للمقرات الحكومية، فيما أشار مسؤولون محليون، إلى أن القوات الأفغانية فرت من مزار الشريف نحو أوزبكستان.

عناصر «طالبان» تقتحم السجن المركزي في مزار شريف

وقالت مصادر لـ«العربية»، إن عناصر «طالبان»، اقتحمت السجن المركزي في مزار شريف، مشيرة إلى اقتراب الحركة من «كابول» من محاورها الشمالية والجنوبية والغربية.

نائب الرئيس الأفغاني: سيطرنا على أعمال الشغب في سجن «بولي شرخي»

وفي وقت لاحق، قال نائب الرئيس الأفغاني «سيطرنا على أعمال الشغب في سجن (بولي شرخي) شرقي العاصمة «كابول»، نافيا سيطرة «طالبان» على السجن.

كما سيطرت حركة «طالبان»، مساء أمس السبت، على«مهترلام» عاصمة ولاية لجمان الواقعة شرقي البلاد دون أي قتال.

وأشارت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى هروب قوات أفغانية إلى داخل إقليم بلوشستان الإيراني.

فيما أضافت مصادر، أن شخصيات حكومية وعسكرية أفغانية فرت عبر مطار مزار شريف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي، للتأكد من ‏إمكانية إجراء انسحاب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظم وآمن ‏للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرضين للخطر مع تقدم «طالبان»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».‏

وأوضح بايدن، في بيان صحفي أمس السبت، أنه أمر القوات المسلحة والاستخبارات ‏بضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، ‏مشيراً إلى أنه وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني، والقادة الأفغان الآخرين، في ‏سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب ‏المصلحة الإقليميين الرئيسيين.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه على مدار الأيام العديدة الماضية، كان على اتصال وثيق مع فريقه للأمن القومي لإعطائهم التوجيه بشأن كيفية حماية مصالح وقيم الولايات المتحدة بينما تنهي مهمتها العسكرية في أفغانستان.

وعين بايدن، السفيرة تريسي جاكوبسون، مسؤولة عن مجهود حكومي كامل لمعالجة المتقدمين الأفغان للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة وحلفائهم الأفغان الآخرين ونقلهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.