5 أعمال للفنانة هدى سلطان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

ما يزيد عن 140 عملا فنيا شاركت فيهم الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التي يمر اليوم 96 عامًا على ميلادها، باعتبارها من مواليد 15 أغسطس عام 1925، من بينهم نحو 70 فيلما، حيث بدأت مشوارها في السينما مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي، تعاونت خلالها مع كبار نجوم زمن الفن الجميل، أبرزهم فريد شوقي، رشدي أباظة، كمال الشناوي، شكري سرحان.

96 عامًا على ميلاد الفنانة هدى سلطان

وحسب استفتاء النقاد عام 1996، تم اختيار 5 أفلام شاركت فيهم الفنانة هدى سلطان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، تستعرضهم «الوطن» في السطور التالية:

جعلوني مجرمًا

عام 1954 شاركت الفنانة هدى سلطان مع فريد شوقي بطولة فيلم «جعلوني مجرمًا» للمخرج عاطف سالم، قصة ملك الترسو فريد شوقي، سيناريو وحوار رمسيس نجيب، بالاشتراك مع عدد من النجوم أبرزهم يحيى شاهين، رشدي أباظة، سراج منير، ويحتل الفيلم المركز رقم 26 بقائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.

الفتوة

عام 1957 ظهرت الفنانة هدى سلطان ضيف شرف في فيلم «الفتوة» أمام فريد شوقي، تحية كاريوكا، زكي رستم، وحصد الفيلم المركز العاشر في قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما، من إخراج صلاح أبوسيف، قصة فريد شوقي، سيناريو وحوار محمود صبحي.

امرأة في الطريق

عام 1958 لعبت هدى سلطان دور البطولة في فيلم «امرأة في الطريق» أمام رشدي أباظة، شكري سرحان، زكي رستم، للمخرج عزالدين ذوالفقار، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، ومحمد أبويوسف، واحتل المركز رقم 72 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما.

الاختيار

عام 1971 شاركت الفنانة هدى سلطان في فيلم «الاختيار» مع سعاد حسني، عزت العلايلي، محمود الميجي، للمخرج يوسف شاهين، والأديب نجيب محفوظ، واحتل المركز رقم 53 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.

عودة الابن الضال

عام 1976 شاركت الفنانة هدى سلطان في فيلم «عودة الابن الضال» مع ماجدة الرومي، هشام سليم، سهير المرشدي، شكري سرحان، للمخرج يوسف شاهين، سيناريو وحوار فاروق بلوفة، واحتل المركز رقم 51 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما.