التهيئة لسوق العمل.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة مستقبلنا رقمي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، في وقت سابق عن مبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة في مجالات التنمية البشرية لبناء الإنسان المصري.

وتهدف مبادرة مستقبلنا رقمي مساعدة الشباب بفاعلية في سوق العمل المحلية والعالمية، حيث أصبح سوق العمل فيه منافسة شرسة والحل هو التأكد من حصول الشباب على فرص لتأهيله للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، وكذلك هو بناء قاعدة عريضة متعمقة في تخصصات في كافة أطياف علوم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والوصول إلى دولة مصر الرقمية.

ما هي مبادرة مستقبلنا رقمي؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن مبادرة مستقبلنا رقمي Egypt Fwd.

1- هي إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدمها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالتعاون مع شركة "يوداسيتي" لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

2- منحة للتعلم التكنولوجي وتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري حيث تقدم عدد كبير من المهارات التكنولوجية المتقدمة والخبرات العملية لبناء قدرات الشباب وتاهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل.

3- تعد المبادرة أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر والعمل عن بعد، وتحقيق النجاح المهني والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

4- تعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا (ITIDA) على رعاية ودعم المبادرة لسد فجوة العرض والطلب على المواهب والكفاءات الرقمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري.

5-يحصل المنضمون للمبادرة على تجربة تعلم ومهارات متكاملة مجانًا من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من خبراء منصة Udacity ، والتدريب العملي من خلال المشروعات التجريبية والفصول الافتراضية والندوات النقاشية.