«إيتيدا» و«مركز الابتكار» بالجامعة الأمريكية يدعمان رائدات الأعمال من خلال برنامج «هي رائدة»

أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عن تعاونه مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم رائدات الأعمال من خلال نسخة برنامج «هى رائدة» للعام الجارى، والذى يهدف إلى توجيه وتدريب رائدات الأعمال على منهجيات ومفاهيم إدارة ومتابعة المشروعات والأعمال الناشئة.

وأشار المركز، فى بيان، إلى أنه تم تطوير نسخة هذا العام من البرنامج من قبل الهيئة ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال على أن يتم تنفيذه من قبل كلية إدارة الأعمال وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك بغرض تحفيز وصقل مهارات تطوير الأعمال لدى المرأة.

ويتضمن البرنامج، الذى يمتد على مدار 15 جولة مدة كل منها 5 أيام، ندوات تفاعلية عبر الإنترنت وورش تدريبية تتضمن توليد الأفكار والتحقق من صحة فكرة العمل أو المشروع وتطوير نموذج العمل ومهارات الاتصال والاستراتيجيات، كما يضم البرنامج أيضاً مجموعة من المتحدثين من أصحاب الخبرات بالمجال.

وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى للهيئة: «متحمسون لشراكتنا الاستراتيجية مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم وتشجيع رائدات الأعمال على بدء رحلتهن فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث نستهدف دعم 300 سيدة أعمال فى المراحل المبكرة لمشروعاتهن الريادية خلال العام الجارى بما يمثل 60% زيادة فى المستفيدات من البرنامج مقارنة بإجمالى عدد رائدات الأعمال المستفيدة فى النسخ الثلاث الماضية من البرنامج (500 رائدة أعمال فى الفترة من 2018 حتى 2020)».