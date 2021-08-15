«مياه أسيوط»: تطوير البنية التحتية لـ149 قرية ضمن «حياة كريمة»

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عقد اجتماعات دورية للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القائمة، والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية، والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً، وأهمية تحقيق نسب متقدمة طبقا للبرنامج الزمني، مع مراعاة إنهاء الأعمال في المواعيد المحدد.

وذكر أنه يجرى العمل على إنشاء وتوسعات محطات المياه السطحية الكبرى بالمراكز المستهدفة، وإحلال وتجديد لمحطات مياه ما بين ارتوازي ومرشحة، وإحلال وتجديد ومد شبكات المياه وخطوط صرف جديدة بالمناطق المحرومة والمستحدثة.

وأضاف «عبد الغفار»، أنه جارٍ عمل توسعات بـ6 محطات مرشحة، وإنشاء مرشحة جديدة بما يضمن إضافة 178 ألف م3/يوم من كمية المياه، وعمل إعادة تأهيل لـ7 محطات قائمة بإجمالي تحسين طاقات 280.6 ألف م3/يوم من كمية المياه، ومد وتدعيم مواسير مياه للمناطق المحرومة وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بطول 245.5كم ، وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية وشراء 245 جهاز قياس، ومد وتدعيم 90 كم شبكات صرف صحي لخدمة 52 ألف نسمة بعدد 18 منطقة تجمع تابعة للقري، وإنشاء وحدتي معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بما يضمن إضافة 16ألف م3/يوم من كمية المياه، وإحلال وتجديد 30 بئرًا ارتوازيًا لتضيف 39 ألف م3/يوم من المياه.