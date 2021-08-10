مياه أسيوط تنظم ندوة بالوادي الجديد لرفع الوعي المائي للمواطنين

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، ندوة لمناقشة أهم المشروعات الجديدة والافتتاحات والخطط المذمع تنفيذها، تمهيدا لاستلام الأصول الخاصة بقطاعي المياه والصرف بمحافظة الوادي الجديد، حيث جرى تنفيذ عدد منها، وجار العمل على استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وناقشت الندوة موضوعات عديدة، منها مركز خدمة العملاء بالوادي الجديد، المتواجد بشارع البستان، بجوار قطاع الوادي الجديد، والذي يستقبل المواطنين ويساهم في حل مشكلاتهم، وجرى الإعلان في الندوة عن الخط الساخن المفترض البدء العمل به قريبًا، لتسهيل وصول شكاوى المواطنين بالمحافظة، وسرعة الاستجابة لهم وحل مشكلاتهم.

وأكدت الندوة، استلام الأصول ببعض المناطق في محافظة الوادى الجديد، بداية من شهر يوليو الماضي، لافتة إلى أنه يجري الاستلام من الوحدة المحلية بالتدريج.

وأشارت إلى أنه جرى إنشاء معامل ثابتة ومتنقلة بقطاع المعامل في الوادي الجديد، لمتابعة انتظام ضخ المياه للمواطنين وجودتها ونقائها، وتأكد خلوها من مشكلات متعلقة بالطعم، أو اللون، أو الرائحة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الدورية الموضوعة لغسيل الشبكات والخزانات للقضاء على مشكلات الرواسب وسرعة حلها.

وتناولت الندوة نتائج الحصر والمسح الميداني، الذي قام به الفريق التوعوي في شارعي جمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، للتعرف على الثقافة المائية للمواطنين ومتطلباتهم، أو مشكلاتهم المتعلقة بالمياه، والعمل على حلها واستغلال الامكانات والموارد المتاحة، للارتقاء بالمستوى الخدمي بقطاع المياه بمحافظة الوادب الجديد.

وفي ختام الندوة، تم التذكير بأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، للوصول لأفضل استخدام ممكن، للحفاظ عليها وعدم استهلاكها بشكل خاطىء.