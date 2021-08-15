زلزال هايتي المدمر يخلف 304 قتلى.. وآخر يضرب البلاد بقوة 5.8 درجة

تصدرت أمس أنباء زلزال هايتي المدمر منصات الأخبار العالمية والدولية، والذي وصل ضحاياه إلى 304 قتلى ومئات الجرحى والمفقودين، واليوم أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا جديدا ضرب هايتي بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر، دون أن يذكر بعد ما إذا كان الزلزال الجديد تسبب في خسائر ما مقارنة بزلزال أمس.

زلزال هايتي الجديد تبلغ بؤرته عمق 30 كيلومارا

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وفق ما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، أن زلال هايتي الجديد وقع على بعد 41 كيلومترا شمال غرب مدينة «لوكة» الواقعة جنوب البلاد، موضحا كذلك أن بؤرته تركزت على عمق 30 كيلومترا.

وتسبب زلزال هايتي المدمر الذي تعرضت له البلاد أمس في مقتل 304 على الأقل، والذي بغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، كما أسقط مئات الجرحى والمفقودين، وألحق أيضا أضرارا بالغة بغرب جزيرة هايتي في بلد يعاني كثيرا من الاضطرابات السياسية.

أمريكا توافق على تقديم المساعدة بعد زلزال هايتي المدمر

وقال جيري شاندلر، المسؤول عن الحماية المدنية، بشأن تفاصيل زلزال هايتي المدمر، خلال مؤتمر صحفي أمس: «أحصينا مقتل 160 شخصا في الجنوب، و42 في منطقة نِيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي»، وفق ما نقلت وكالة أنباء «فرانس برس».

وفي إطار المساعدة بعد زلزل هايتي المدمر، عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة، وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن وافق على استجابة فورية، وكلف مديرة الوكالة الأمريكية للمساعدة الدلية بتنسيق جهود دعم هايتي.

تأثير زلزال هايتي المدمر وصل إلى دول مجاورة

وقالت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن زلزال هايتي المدمر وقع على بعد 8 كيلومترات من بلدة «بيتي ترو دي نيب»، على بعد نحو 150 كيلومترا غرب العاصمة بورت أو برنس على عمق 10 كيلومترات، وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية.

وشعر سكان دول مجاورة بآثار زلزال هايتي المدمر مثل كوبا وجامايكا، إلا أن هذا الزلزال أقل بكثير من زلزال آخر وقع قبل 11 عاما وتسبب في مقتل عشرات الآلاف، في هذا البلد الذي يعد أفقر دولة في الأمريكتين.