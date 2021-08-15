نقل أوربيين لأماكن سرية في كابول و«طالبان» توجه طلبا للنساء

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنه تم نقل العديد من موظفي الاتحاد الأوروبي إلى موقع أكثر أمنا وسرية في العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن بدأ مسلحي حركة طالبان بدخولها من كافة الجهات، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت «رويترز» عن قيادي في طالبان، أن الحركة تطلب من النساء في كابول التوجه لأماكن آمنة.

وأضافت الوكالة الإخبارية، أن اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في محيط قاعدة باغرام شمالي كابول، كما سمع إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي وسط هلع كبير من المواطنين.