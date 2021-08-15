«الإحصاء» يعلن انخفاض معدل البطالة 7.3٪ في الربع الأول من 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيه) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,3٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4٪ في الربع الأول من عام 2021 بانخفاض قدره 0,1٪، وبانخفاض قدره 2,3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون): 29,115 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2021

سجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,115 مليون فرد مقابل 29,284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 0,6٪، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,981 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,134 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4,882 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلي إنخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث تستمر الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثالثة لجائحة كورونا.

ثانياً: المتعــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,115 مليون متعطل بنسبة 7,3٪ من إجمالي قوة العمل (1,383 مليون ذكور، 732 ألف إناث) مقـابـل 2,155 مليون متعطل في الربع الأول 2021 بانخفاض قـدره 40 ألف متعطل بنسـبة 1,9٪، وبـانخفاض قــدره 459 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17,8٪.

المتعطلون طبقاً للنوع:

-5,7٪ معـدل البطالة بين الذكور، 15,0٪ بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2021.

بلغ معدل البـطالة بين الذكــور 5,7٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5,6٪ في الربع السابق مقابل 8,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل البطالة بين الإناث 15,0٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 15,9٪ في الربع السابق مقابل 16,2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي 68,4٪ مقابل 62,4٪ في الربع السابق.

تطور معدلات البطالة

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 68,4% من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتي:

5,0٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (6,3 ٪للذكور، 2,5٪ للأناث) مقابل 5,8٪ في الربع السابق (الذكور 7,1٪ والإناث 3,7٪).

33,1٪ لإجمالى الفئة العمـرية (20- 24 سنة) حيث بلغت ( 29,9 ٪ للذكور ، 39,0 ٪ للأناث ) مقابل 31,1٪ في الربع السابق (الذكور 27,6٪ والإناث 36,9٪).

30,3٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (29,0 للذكور، 32,8٪ للأناث) مقابل 25,5٪، في الربع السابق (الذكور 23,8٪ والإناث 28,3٪).

31,7٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 37,6٪ خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة (للحضر والريف): 11,2٪ معدل البطالة في الحـضر مقابل 4,1٪ في الريــف خلال الربع الثاني لعام 2021.

بلغ معدل البطالة في الحضر 11,2٪ من إجمالي قوة العمل، بينما كان 11,1٪ فـي الربع الأول من عام 2021، مقابل 12,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل البطالة في الريف 4,1٪من إجمالي قوة العمل، بينما كان 4,4٪ في الربع الأول من عام 2021 مقابل 7,4٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

81,7٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثاني لعام 2021.

نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل الى 81,7% فى الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 81,5٪ من إجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي:

37,8٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38,3٪ بالربع السابق و37,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

43,9٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43,2٪ بالـربع السابق و31,7٪ من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثاً: المشتــــــغلون

27,000 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2021

بلغ عـدد المشتغلين 27,000 مليون فرد، بينما كان 27,129 مليون فرد في الربع السابق بنسبة انخفاض 0,5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 11,524 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 15,476 مليون مشتغل ويرجع سبب ذلك الانخفاض لأستمرار الدوله في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثالثة لجائحة كورونا.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية72,7٪ نســبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام 2021.

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 19,640 مليون مشتغل (16,680 مليون ذكور، 2,960 مليون إناث) بنسبة 72,7٪ من إجمالـي المشتغلين بينما كان 73,3٪ فى الربع السابق، مقابل 75,9% فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 1.051 مليون مشتغل (992 ألف مشتغل من الذكور، 59 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3,9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 3,4٪ في الربع السابق، مقابل 8,7% في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4,914 مليون مشتغل (4,541 مليون مشتغل من الذكور، 373 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 18,2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 17,6٪ في الربع السابق مقابل 11,0% في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال مشروعات (داخل الأسرة) دون أجر 1,395 مليون مشتغل (637 ألف مشتغل من الذكور، 758 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 5,2٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 5,7٪ في الربع السابق مقابل 4,4 % في الربع المماثل من العام السابق.

رابعا: المساهمة في النشاط الاقتصادي

بلغ معـدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 41,9٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 42,2٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 38,9٪، في الربع المماثل من العام السابق.بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 67,7٪، بينما كان 67,8٪، في الربع السابق مقابل 65,0٪، في الربع المماثل من العام السابق، الإنـاث 14,5٪، بينما كان 15,1٪ فى الربع السابق مقابل 11,7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معـدل المساهمـة (في الحضر 42,2٪، في الريف 41,7٪) بينما كان (في الحضر 42,6٪، في الريف 41,8٪) في الربع السابق، مقابل (في الحضر 39,0٪، في الريف 38,7٪) في الربع المماثل من العام السابق.

سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60,2٪.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر عدد من المشتغلين:

نشاط تجارة الجملة والتجزئة جذب (206) آلاف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021.

نشاط الإمداد المائي وشبكات الصرف جذب (65) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين: نشاط التشيد والبناء فقد (88) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021.

نشــاط الزراعة واستغلال الغابات فقد (82) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021.

نشاط التعليم فقد (60) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2021.

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,191 مليون مشتغـل (4,444 مليون من الذكور، 747 ألف من الإناث) بنسبة 19,2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,120 مليون مشتغل (3,490 مليون من الذكور، 630 ألفًا من الإناث) بنسبة 15,3٪ من اجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,682 مليون مشتغل (3,662 ملايين من الذكور، 20 ألف من الإناث) بنسبة 13,6٪ من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3,477 مليون مشتغل (3,194 مليون من الذكور، 283 ألفًا من الإناث) بنسبة 12,9٪ من إجمالي المشتغلين.

بلـغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,389 مليون مشتغل (2,372 مليون من الذكور، 17 ألفًا من الأناث) بنسبة 8,8٪ من إجمالي المشتغلين.