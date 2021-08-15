برنامج تدريبي حول زراعة البطاطس بالطرق الحديثة بالبحيرة

نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا حول التوصيات الفنية الحديثة لخدمة وزراعة محصول البطاطس، وذلك بقرية بولاد بمركز كفر الدوار، بحضور الدكتور عباس زكي عثمان، وحدة بحوث النظم الزراعية، والدكتور ناجح عبد المنعم والدكتور السيد الجندي، وبحضور أعضاء مزارعي ومنتفعي مشروع «برايم» بناحية كوم البركة.

وشرح «عثمان» الأهمية الاقتصادية لمحصول البطاطس، الذي يمثل أحد أهم محاصيل التصدير المصرية، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من اختيار ميعاد الزراعة المناسب، حيث تزرع البطاطس بثلاث عروات على مدار العام، وتم شرح وتوضيح الغرض من زراعة كل عروة والتربة المناسبة للزراعة وتجهيز التربة وكيفية إعدادها لتناسب الزراعة، وأهم الأصناف من البطاطس المنتشر زراعتها لأغراض التصدير أو التصنيع أو التسويق المحلي، مع توضيح مميزات و احتياجات كل صنف و صفات الجودة للمحصول، و كيفية إعداد التقاوي للزراعة.

كما أوضح، المقننات المائية والمقررات السمادية للمحصول من العناصر الغذائية الكبرى و الصغرى مع توضيح طرق ومواعيد ومعدلات الإضافة وأعراض نقص العناصر الغذائية وأهم الأمراض والآفات التي تصيب المحصول خلال مراحل النمو المختلفة، وطرق المكافحة المتكاملة لها وأهم المبيدات الآمنة والموصى بها من قبل لجنة المبيدات، وأهمية مراعاة فترات السحب كما تم استعراض أهم المشاكل التي تواجه تصدير المحصول.

واتسم اللقاء بقدر كبير من المشاركة الفاعلة في المناقشات بين الحضور و أبدى الحضور إعجابهم بما حصلوا عليه من معلومات فنية حديثة، كما استفسر بعض الحضور عن بعض المشكلات التي يتعرضون لها في بعض زراعات الخضر المنتشرة في زمام الجمعية وتم الرد على استفسارات الحضور.