«عايشين بخيرها».. مبادرة لتنمية محصول البطاطس في بني سويف «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عايشين بخيرها.. مبادرة لتنمية محصول البطاطس ببني سويف».

التمكين الاقتصادي للمزارعين بالقرى

وجاء في التقرير، أنه ضمن مبادرة «عايشين في خيرها»، شهدت محافظة بني سويف الاحتفال بأول موسم حصاد بطاطس التصنيع، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمزارعين بالقرى، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص التدريب، والعمل من أجل حياة كريمة، ويجرى تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 200 فدان، موزعة في 4 قرى، ويستهدف 2015 مزارعا، بينهم 44 سيدة؛ إذ قدم الدعم الفني للمزارعين وتدريبهم ومتابعة زراعة العروة الحالية، التي بدأت في أول أكتوبر الماضي، وتحصد حاليا، بالتعاون مع محطة بحوث سدس الزراعيين.

وأوضح التقرير، أن الحقول الإرشادية في المبادرة تستحوذ على مساحة قدرها 3 أفدنة بقرية الشريف، منها اثنين يتم ريهما بنظام التنقيط، بجانب ثالث بالطرق التقليدية من خلال الغمر، كما تستخدم أحدث أساليب الزراعة، وتوفير أجهزة لقياس نسبة الرطوبة في التربة لتنظيم عملية الري.

توفير الأدوات والإمدادات والتمويل والتدريب والإرشاد الزراعي

وتابع التقرير، أن المشروع يعمل على تطبيق نهج متكامل للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، وعلى رأسها توفير الأدوات والإمدادات والتمويل والتدريب والإرشاد الزراعي، وتتميز المبادرة بأنها توفر إنتاجية أعلى تصل إلى 40%، وجودة أفضل، مع توفير 30% من مياه الري، ونحو 60% من الأسمدة، فضلا عن تعظيم سلاسل القيمة المضافة، ما يحقق مفهوم التنمية المستدامة.