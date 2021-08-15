أحمد فلوكس: «بعد نجاحي في مسلسل العراف فضلت قاعد بالبيت»

علق الفنان أحمد فلوكس على ابتعاده عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، حيث كان الظهور الأخير له من خلال فيلم «الممر» عام 2019، ومن بعدها غاب عن الشاشات.

وعلق «فلوكس» عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك» على هذا الأمر قائلاً، «الحمد الله النهاردة بحتفل ببعدي عن الفن بسبب حد لا أعلم من هو ولكن من موقعي أحب أقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أهلك.. اصبر ربنا كبير».

أحمد فلوكس يتحدث عن مسلسل العراف مع عادل إمام

وأعرب فلوكس، عن حزنه بسبب ابتعاده عن التمثيل والوسط الفني، ووجه أحد الجمهور رسالة إعجاب شديدة بدوره في مسلسل «العراف» الذي قدمه مع الفنان عادل إمام عام 2013، ورد فلوكس عليه قائلاً، «آه كنت بحبه أوي ومن كتر ما نجحت فيه قعدت بعده سنتين في البيت».

مسلسل العراف

والعمل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وجسد من خلاله أحمد فلوكس، دور نجل الفنان عادل إمام، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول شخصيات متعددة يؤديها «الزعيم»، بين لواءٍ صارم في مباحث الأموال العامة، إلى رجل أعمال ثري من بورسعيد، إلى دكتور مشهور يمارس الطب في مدينة المنصورة، إلى سفيرٍ في وزارة الخارجية، في سلسلة من الشخصيات ينتحلها نصاب محترف استطاع الهروب من رجال الشرطة لأعوام طويلة، إلى أن يقع في النهاية في قبضة الضابط الذي كرس حياته لمطاردته.

وكان من المقرر مشاركة الفنان أحمد فلوكس في مسلسل «سفينة نوح»، من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، ومن بطولة أحمد فلوكس ومنذ رياحنة، ولكن المشروع تجمد حتى الوقت الحالي.