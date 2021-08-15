3 خطوات للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين 2021

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّها مستمرة في العمل لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، حيث أتاحت خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتُعرف نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة http://www.smcegy.com/site/car، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة السيارات المعفاة من الجمارك.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

- إدخال كلمة المرور والضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة على الفور.

شروط الاستعلام والحصول على سيارات المعاقين 2021

من جانبه، أكد خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّه قبل اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، يشترط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن، التي تعد واحدة من شروط الحصول على سيارة للمعاقين، موضحا أنّه جار حصر عدد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم على البطاقة، ومراجعة بياناتهم.

وأضاف خليل لـ«الوطن» أنّ ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان شابا، أو فتاة أو مسنا، يحق لهم الحصول على سيارة مجهزة، وكذلك يحق لأي نوع إعاقة سواء حركية أو بصرية أو سمعية، الحصول على السيارة، مع توافر الشروط التالية:

- يكون المستفيد حاملا بطاقة الخدمات المتكاملة، ويتم الحجز على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي للسيارات المجهزة، لتحديد ما إذا كان قادرا على قيادة السيارة بنفسه أم أنّ السيارة يقودها شخص آخر، ثم يتم تسجيل ما يلي من بيانات:

1. رقم بطاقة الخدمات المتكاملة والحالة الاجتماعية للمستفيد.

2. رقم بطاقة الرقم القومي.

3. تحديد نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

4. ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة معاقين عن 18 عامًا.

5. أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية.

6. أن يكون المتقدم للحصول على سيارة مجهزة للمعاقين مصري الجنسية.