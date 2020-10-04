في 6 خطوات.. طريقة الحصول على سيارات المعاقين دون جمارك

وضعت وزارة الصحة والسكان عددا من التعليمات للحجز الإلكتروني، للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، من طالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب، وفقا لما جاء في القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، انطلاقا من تسليط الدولة الضوء على الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها، ليصبحوا طاقات منتجة، ويتم ذلك بمقتضى مجموعة من القرارات والقوانين التي كان لها الفضل في وضع تلك الفئة على الخريطة الإنتاجية بمصر.

ولرفع المعاناة عن هذه الفئة، قررت السلطات المختصة منح هذه الفئة سيارات مجهزة معفاة من الجمارك وفقا للقرارات واللوائح المنظمة.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي خطوات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك، وضوابط الحصول عليها، وفقا لما حددته المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك

1ـ استخراج المستفيد بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

2ـ حجز للكشف الطبي وتسجيل البيانات الآتية:

ـ البيانات الشخصية، وتتضمن بطاقة الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية للمستفيد، العنوان التفصيلي للمتقدم، الوظيفة التي يشغلها طالب الخدمة، رقم التليفون للتواصل.

ـ تحديد نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، أمراض قلب.

ـ في حالة كان المعاق قاصرا، أو غير كامل الأهلية لسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية، "اسم ولي الأمر أو الوصي، الرقم القومي للوصي أو ولي الأمر، صفته.

ـ تحديد مكان الكشف الطبي.

ـ اختيار تاريخ الكشف الطبي.

ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

3ـ يطبع البيان بعد إتمام عملية التسجيل، موضحا به بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة، وفقا لكل إعاقة، ويرفق مع باقي المستندات.

4ـ في حالة التظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة، يستخرج المعاق بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن، والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

5ـ لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

6ـ تعد البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة اقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.

شروط وضوابط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

ـ حصول المستفيد من الخدمة على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ـ تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

ـ ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.

ـ عدم تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سي سي.

ـ في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سي سي، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وفقا للمقرر.

ـ تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

ـ لا يحق للمستفيد الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

ـ عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

وكان نص القانون أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.