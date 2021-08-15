انطلاق فعاليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

على هامش انعقاد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، انطلقت فاعليات كرنفال «اتكلم عربي»، صباح اليوم الأحد، للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 15 سنة، والذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع شركة «ويل سبرينج» المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.

يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 15 سنة

وجاء انطلاق كرنفال «اتكلم عربي» في إطار الملتقيات التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وفي ضوء المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج ولتعميق الانتماء وغرس الحس الوطني لديهم.

سماح أبو بكر عزت مؤلفة قصة «قناة لا تعرف المحال» ضمن المشاركين

وتشارك في الفاعليات الكاتبة سماح أبو بكر عزت مؤلفة قصة «قناة لا تعرف المحال» الموجهة للأطفال، والتي تحكي إنجاز أبطالنا في إعادة الحركة بمجرى قناة السويس الشريان الملاحي الأهم عالميًا، كما يشارك أيضًا 50 من أطفالنا أبناء المصريين بالخارج.

ويشهد الكرنفال العديد من الفاعليات التي من شأنها نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، فضلا عن إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي غنتها المطربة كارول سماحة وكتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، إلى جانب ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة لأطفالنا.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة قد حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم المصرية والعربية.