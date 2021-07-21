الوزيرة مش عارفة تعيد.. نبيلة مكرم محرومة من العزومات والخروجات

المسؤولية كلمة تضع جدارًا فاصلًا بين مرحلة حياتية وأخرى، كلمة تختلف بها أولويات أي شخص، ما بالك إن كانت «تايتل» عمله، هنا يكون وقعها أكثر عمقًا، ويكون التحدي أكثر صعوبة، «حياة المنصب» ليست بالرفاهية التي يعتقدها البعض، حتى الحياة الشخصية ينالها من «المسؤولية جانب».

هذا ما أكّدته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في حديثها لـ«الوطن»، موضحة أنَّ كل الأمور اختلفت بما فيها الخصوصية، «كل شيء اختلف، فقدت الخصوصية، لكن المنصب شرف لي، وشيء افتخر به، وكان تحديا كبيرا ليا، خصوصا أنّي عملت في وزارة الهجرة بعد قرار عودة حقيبة وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فلا يوجد وزير سابق أستطيع الرجوع إليه في أي من الملفات أو القضايا».

«مكرم»: الوزارة شرف وتحدٍ أفتخر به

وزيرة الهجرة تعمل طوال الوقت، وهاتفها متاح لمدة 24 ساعة، بسبب اختلاف التوقيتات بين مصر والدول الأخرى، تتلقى الاتصالات وترد على رسائل تطبيق «واتس آب» وتتابع ملفات عمل وزارة الهجرىة حتى في الأعياد والمناسبات الرسمية، اعتادت اختلاف «رتم الحياة» بعد توليها المنصب، تقول: «قبل أن أصبح وزيرة كنا نحب أن نخرج ليلة العيد مع أصدقائنا والأولاد، ونذهب إلى مكان، ولكن بعد الوزارة أصبح من الصعب تنفيذ ذلك».