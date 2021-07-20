وزيرة الهجرة: لا إصابات بين المصريين بكندا في حريق كنيسة مار جرجس

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مار جرجس في كندا، وذلك للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كانت هناك أي إصابات بينهم جراء الحادث.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا، عقب حادث حريق الكنيسة، وأشارت إلى أنه لا توجد أي إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة واحتراق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.