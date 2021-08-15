بعد ضبط مصنع يعبئ من الحنفية.. كيف تعرف المياه المعدنية؟

قال الدكتور أسامة فكري، استشاري التغذية الإكلينكية بالمعهد القومي للكبد التابع لوزارة الصحة والسكان، إن هناك بعض الأماكن غير المرخصة، استطاعت شراء أجهزة التغليف والتعبئة للمواد البلاستيكية، ما ساهم في زيادة فرص الغش التجاري لعدد من الماركات والمنتجات الغذائية، أبرزها الغش في عمل وإنتاج زجاجات مياه معدنية، واستبدالها بمياه ليست معدنية: «المياه من الحنفية غير مؤذية، لكن غير المعلوم هي الظروف التي جرى تعبئة زجاجات المياه المعدنية بمياه من الحنفية».

المياه المعبأه في مصر لها كود يتطابق مع المواصفات

وأضاف استشاري التغذية بالمعهد القوي للكبد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطورة الزجاجات المغشوشة للمياه، تكمن في النظافة للمياه، بالإضافة إلى الزجاجات البلاستيك واستخدامها أكثر من مرة، لافتا إلى أن الزجاجة البلاستيكية الرديئة أو المستعملة، بمثابة قنابل موقوتة لنقل الأمرض والعدوى.

وعن طرق التأكد من زجاجات المياه المعدنية غير المغشوشة، تكون من خلال النظر إلى العلامة التجارية للماركة، وكذلك التأكد من سلامة الزجاجة والعبوة والغطاء المغلق آلياً، وعدم وجود أي تغيرات باللون والطعم والرائحة، موضحا أن شرب المياه عامة، من الفوائد الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، قائلا: «يجب على المواطن التأكد من التكة لفتح الزجاجة، وكذلك مصدر المبيعات للمياه، وعادة المياه المغشوشة في الأماكن الجانبية».

وقال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، إن المياه المعبأة في مصر، لها كود يتطابق مع المواصفات التي وضعتها منظمة الصحه العالمية، وهي معروفة لدى الجهات الرقابية، التي تمنح تراخيص التشغيل والمتابعة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصدر مياه الشرب نوعان، الأول ما يصل إلى المواطنين عبر الصنبور، ويأتي من نهر النيل، والثاني عن طريق الآبار الجوفية، وهذه النوعية من المياه، تختلف من بئر إلى آخر، حيث تكون فيه العناصر متفاوتة على حسب الخزان الجوفي والتربة المحيطة بالخزان.

وتابع المدير الإقليمي لبرنامج «سيداري»، أن خطورة وصول مياه معبأة في قارورة من الصنبور تتمثل في درجة التلوث، فمن المؤكد أن المياه المخزنة في صهاريج كبيرة، ستكون أقل جودة من غيرها التي تأتي من الصنبور مباشرةً، كذلك فإن المياه التي من صنبور متهالك، ستكون أيضا غير جيدة، فالشوائب ستكون فيها أعلى من تلك التي تمت عليها أعمال الفلترة والتنقية.

وأشار إلى انه يُنصح بشراء مياه معدنية من شركات معروفة، من المفترض أنها تخضع للرقابة من وزارة الصحة، التي تمنح رخص التشغيل من بداية حفر الخزان.