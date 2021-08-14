الحبس 3سنوات وغرامة 100 مليون.. عقوبة تعبئة زجاجات المياه المعدنية من «الحنفية»

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن عقوبة ضبط مصانع المياه المعدنية وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية، قائلا إن صاحب مصنع تعبئة المياة المعدنية من الحنفية، يواجه عقوبة غليظة تطبق عليه تنفيذًا لقانون حماية المستهلك رقم 181لسنة 2018، والذي يقر بتوقيع غرامة مالية تتراوح من 10 آلاف إلى 100 مليون جنيه، والحبس من سنة إلى 3 سنوات، فضلا عن غلق المصنع ومصادرة الآلات الموجودة فيه من المحافظة والحي التابع له.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريحات لـ«الوطن» أن إقرار العقوبة وقيمة الغرامة المالية ومدة الحبس، هو قرار يرجع للقاضي في القضية، منوهًا بأن الوزارة تحفظت على عينة تحريزية من جالونات المياه المضبوطة والمعبأة من الحنفية، لتسليمها للنيابة العامة، بعد تحرير محضر ضد المصنع لعمله دون ترخيص، فضلا عن الغش الذي يقوم به من خلال تعبئة المياه من الحنفية.

وتمكنت حملات الرقابة بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، يوم الأربعاء الماضي، من ضبط مصنع مياة معدنية، يقوم بتعبئة المياة من الحنفية مباشرة، فضلا عن ضبط مواسير المياه المتواجدة في المصنع متهالكة تمامًا ومتراكم بها الصدأ.

وشملت كميات المضبوطات عدد 2030 جالون مياه سعة 19و 11و 7 لتر معبأ من حنفيات مياه موجودة في مواسير متراكم بها كميات هائلة من الصدأ وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال العينة المحرزة لديها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة تمهيدا لتحليلها، وإرسال نتائج التحليل إلى النيابة العامة لإرفاقها مع المحضر المحرر ضد المصنع من وزارة التموين.