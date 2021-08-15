وزير الري يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد (صور)

تفقد محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بالمحطة ومعدلات التنفيذ الجارية حتى الآن، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والشركات الهندسية القائمة على أعمال المشروع.

واستمع وزير الري ومحافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من أحد المختصين بالأعمال الجارية بالمحطة الواقعة بشرق بورسعيد.

محطة معالجة بحر البقر تنقذ بحيرة المنزلة من التلوث

وأوضح وزير الري، أن محطة معالجة بحر البقر تنقذ بحيرة المنزلة من التلوث، وتعيد إليها الحياة البحرية، وتستصلح 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، لافتًا إلى أن المحطة ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ مصر بطاقة 5.6 مليون م3.

وأشاد الوزير والمحافظ، بمعدلات التنفيذ التي جرت حتى الآن، ووجها بسرعة إنجاز كل الأعمال في أقرب وقت، بما يساهم في سرعة الاستفادة من المحطة في تحقيق خطة التنمية المنشودة بالمنطقة.

إنهاء الأعمال الإنشائية لتحويل مسار مصرف بحر البقر

وأكد محافظ بورسعيد، أن العمل يسير على قدم وساق لإنهاء الأعمال الإنشائية الجارية بالمحطة، والتي تساهم في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا، بطاقة 5.6 مليون م3، موضحًا أن المياه المعالجة ستُنقل إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

وأشار المحافظ إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة معالجة مياه صرف في تاريخ مصر، بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتعالج مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3 يوميًا، وحوالي مليار م3 كل سنة.

يُذكر أن مصرف بحر البقر يجمع الصرف الزراعي الخاص بقرى الشرقية والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية، والصرف الصناعي للمصانع في المحافظات المذكورة.