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محمود مسلم

ضبط شخص يدير ورشة لإصلاح الأسلحة النارية بأسوان

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الوطن
02:08 م | الأحد 15 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

توصلت وزارة الداخلية إلى إتجار أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسوان، في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسوان، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة معدلة - 14 طبنجة محدثة صوت - 10 بنادق ضغط هواء - مسدس ضغط هواء - 250 طلقة صوت - 6 خزينة –أجزاء أسلحة).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية.

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