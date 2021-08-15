ضبط شخص يدير ورشة لإصلاح الأسلحة النارية بأسوان
كتب:
الوطن
02:08 م | الأحد 15 أغسطس 2021
أرشيفية
توصلت وزارة الداخلية إلى إتجار أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسوان، في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسوان، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة معدلة - 14 طبنجة محدثة صوت - 10 بنادق ضغط هواء - مسدس ضغط هواء - 250 طلقة صوت - 6 خزينة –أجزاء أسلحة).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية.