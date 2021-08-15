ضبط شخص يدير ورشة لإصلاح الأسلحة النارية بأسوان

توصلت وزارة الداخلية إلى إتجار أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسوان، في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسوان، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة معدلة - 14 طبنجة محدثة صوت - 10 بنادق ضغط هواء - مسدس ضغط هواء - 250 طلقة صوت - 6 خزينة –أجزاء أسلحة).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية.