وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء فيها: «يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1443 هـ أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد»

وأضاف: «سيادة الرئيس، إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسا عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة في حماية مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها في قادم الأيام ومستقبل التحديات، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، ووفق خُطا سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء.. إنه تعالى على كل شيء قدير».

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: «بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ يُسعدني أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والنجاح، إننا نستلهم من احتفالنا بتلك الذكرى الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي، وفقكم الله وسدد خطاكم، ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير،وكل عام وسيادتكم بخير».

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ

وبعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للسيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: «بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ يُشرفني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني بتلك المناسبة المُباركة، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى».

توفيق يهنئ رئيس الحكومة

وبعث توفيق برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجري الجديد.. جاء بها: «بمناسبة إشراقة العام الهجري الجديد 1443هـ يُشرفني أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التي نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار، استكمالاً للجهود المضنية في مجال التنمية والبناء، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير».

توفيق يهنئ الإمام الأكبر

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: «يَسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني داعياً المولى القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشر صحيح الدين الحنيف داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات، وكل عام وفضيلتكم بخـير،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

توفيق يهنئ وزير الدفاع

بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكي، القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهاني وأسمى الأماني، إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة التي نسترشد منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص في العطاء، داعين الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح خطاه لتحقيق المزيد من النصر والاستقرار للشعب المصري العظيم».

توفيق يهنئ رئيس الأركان

بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهاني وأسمى الأماني، متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً، وأن يهيئ لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح لتحقيق الاستقرار لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم».

توفيق يهنئ وزير الأوقاف

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية».

توفيق يهنئ المفتي

بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، جاء بها: «يَسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى . إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور . حفظ الله مصر .. ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية».