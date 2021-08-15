تفاصيل الحالة الصحية لـ«طفل الأفيون» بقنا: غسيل معدة

واقعة غريبة في محافظة قنا، حدثت مساء أمس، بطلها رضيع لا يزال يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى قنا العام، إثر تناوله كمية من مادة الأفيون المخدر بعدما التقطها من والده، والذي يجرى التحقيق معه في النيابة العامة بمركز قنا.

طفل الأفيون.. يتلقى الرعاية في قنا العام

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن طفل الأفيون تحت الملاحظة الطبية، لافتصا إلى أن حالته الصحية تتحسن، وذلك رغم أن الكمية التي تناولها كان من الممكن أن تهتك جدار المعدة، وتسبب مشاكل صحية جمة، لولا التدخل السريع.

وأضاف في تصريحات خاصة «الوطن»، أن الطفل، وعمره عام ونصف العام، دخل، أمس، في حالة إعياء وغثيان، وعندما سألنا ذويه عن ما تناوله، قالوا إنه تناول مادة الأفيون المخدر، وعلى الفور اتخذ الأطباء قرارًا بغسل المعدة، وتم إسعافه فورًا، مؤكدًا أن حالته حاليًا مستقرة.

وقال مصدر أمني، إنه فور علم مركز الشرطة بالواقعة من مُحضر نقطة شرطة مستشفى قنا العام، تحركت قوة أمنية مباشرة إلى قرية «الجبلاو»، وتم إلقاء القبض على والد المتهم.

وعُرض والد الطفل صباح اليوم، الأحد، على النيابة العامة في مركز قنا، للتحقيق ومعرفة كيفية وصول نجله لمادة الأفيون، وهل هي خاصة بالوالد أم لا.

وأصيب طفل رضيع من قرية «الجبلاو» بالتسمم، بعد تناوله مخدر الأفيون عن طريق الخطأ، ونُقل إلى المستشفى.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً بإصابة طفل يدعى «أحمد هـ»، عمره عام ونصف العام، بحالة تسمم، نتيجة تناوله مخدر الأفيون عن طريق الخطأ، ونُقل المصاب إلى مستشفى قنا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.