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إصابة رضيع بالتسمم لتناوله مخدر «الأفيون» بقنا  

كتب:

رجب آدم
07:57 م | السبت 14 أغسطس 2021
مستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام

أصيب طفل رضيع بالتسمم، اليوم السبت، بعد تناوله مخدر «الأفيون» عن طريق الخطأ، في منطقة «الحميدات» بقنا، وتم نقله إلى المستشفى، في واقعة لم تتضح ملابساتها على الفور.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً بإصابة طفل يدعى «أحمد هـ.»، يبلغ من العمر سنة ونصف، بحالة تسمم، نتيجة تناوله مخدر الأفيون عن طريق الخطأ.

نُقل الطفل المصاب إلى مستشفى قنا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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