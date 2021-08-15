5 تمويلات يقدمها بنك ناصر لأصحاب المعاشات.. للزواج والإسكان والتعليم

يتيح بنك ناصر الاجتماعي عددًا من القروض لأصحاب المعاشات، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، لمساعدة هذه الفئة على تغطية التزاماتها المادية؛ من أجل تخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية ودعم الأسر من الشرائح الأدنى في الطبقة الوسطى التي تنفق على تعليم أولادها لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس والارتقاء بمستوى التعليم.

كما أتاح البنك عددًا من التمويلات الاجتماعية، لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، بحد أقصى 10 آلاف جنيها وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، تسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أنواع القروض التي يقدمها بنك ناصر لأصحاب المعاشات، وضوابط الحصول عليها، ومدد السداد، وفقاً لما حدده بنك ناصر الاجتماعي، على النحو التالي:

أنواع القروض التي يقدمها بنك ناصر لأصحاب المعاشات

ـ تمويل المصروفات الدراسية.

ـ تمويل عمليات الإسكان.

ـ تمويل تأثيث شقة زوجية.

ـ قرض الزواج.

ـ قرض تحسين الدخل.

قرض الزواج من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر قرض الزواج ضمن التمويلات الاجتماعية الحسنة، وفقا للشروط التالية:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، على أن تكون سارية المدة.

ـ الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

ـ بيان مفردات «مرتب، أو معاش»، للمقترض ومرتب الضامن.

ـ تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين، أو الطوائف المسيحية، لا تزيد مدته عن 7 سنوات.

تمويل المصروفات المدرسية

يقدم بنك ناصر تمويل المصروفات المدرسية لتخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية و دعم الأسر من الشرائح الأدنى في الطبقة الوسطى، التي تنفق على تعليم أولادها لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس والارتقاء بمستوى التعليم، بالشروط التالية:

ـ إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن «أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته» في حال الحصول على التمويل.

ـ حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.

ـ تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج «شيك» باسم المدرسة بحيث يتم منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

ـ تحويل المعاش على البنك، بحيث يغطي قيمة القسط الشهري، وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، بالإضافة إلى وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

قرض تحسين الدخل من بنك ناصر

ـ يشترط ألا يزيد الدخل الشهري لطالب التمويل عن 3000 جنيه.

ـ يوجد فترة سماح لا تقل عن شهرين قبل سداد أول قسط.

ـ حال الاقتراض بضمان المرتب يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك، وفي حالة المعاش المستحق يجري تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تمويل عمليات الإسكان

يقدم بنك ناصر تمويل نقدى لتشطيب الشقق السكنية واستكمال مرافقها وإجراء الترميمات والصيانة اللازمة لتصبح صالحه للسكن أو تدبير التمويل اللازم لمقدمات الشقق السكنية، فقاً للتالي:

ـ يشترط ألا تزيد مدة التمويل عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية. المطلوب تشطيبها.

ـ يشترط حويل المعاش على البنك، مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد-التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

تمويل تأثيث شقة زوجية

يقدم بنك ناصر تمول تأثيث شقة زوجية، وفقاً للشروط التالية:

ـ يستفيد من التمويل الزوج أو الزوجة أو والد الزوجة أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاته.

ـ في حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقط.

ـ يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح هذا التمويل مع التأشير على وثيقه الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويل.

ـ تحويل المعاش على البنك، مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد - التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.