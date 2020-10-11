5 قروض لأصحاب المعاشات من بنك ناصر.. تعرف عليها

يقدم بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مجموعة متنوعة من القروض بشروط ميسرة، منها 5 قروض لأصحاب المعاشات، لأن معظمهم من أصحاب الدخل المحدود، ومن الشرائح التي تواجه معاناة شديدة في توفير متطلبات الحياة، وهم في أمس الحاجة إلى قرض يساعدهم على توفير احتياجاتهم الكثيرة، ولاسيما السكن والغذاء والدواء.

ومن أنواع القروض التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات: تمويل سداد المصروفات المدرسية، قرض الزواج، قرض تأثيث شقة، قرض الإسكان، قرض تحسين الدخل.

وفيما يلي ترصد " الوطن " القروض الخمسة التي يقدمها بنك ناصر لأصحاب المعاشات بالتفصيل:

أولًا: تمويل سداد المصروفات المدرسية

المستندات المطلوبة:

- طلب الحصول على تمويل

- صورة الرقم القومي

- إيصال مرافق حديث

- خطاب من المدرسة بالسنة الدراسية وقيمة المصروفات

- بيان قيمة المعاش أو حصة الوريث بالمعاش

ثانيًا: قرض الزواج

المستندات المطلوبة:

- صورة الرقم القومي للمقترض والابن أو الابنة

- برنت للرقم التأميني للمقترض والابن أو الابنة

- بيان مفردات المعاش

- أصل عقد القران وصورته بشرط ألا يتجاوز تاريخ عقد القران 7 سنوات

ثالثًا: قرض تأثيث شقة

المستندات المطلوبة:

- صورة الرقم القومي للمقترض والابن أو الابنة

- برنت للرقم التأميني للمقترض والابن أو الابنة

- بيان مفردات المعاش

- أصل عقد القران وصورته

- تحويل المعاش للفرع المقدم له الطلب

رابعًا: قرض الإسكان

المستندات المطلوبة:

- يتم التقديم في نفس الفرع الذي يصرف منه المعاش

- صورة الرقم القومي

- برنت بالرقم التأميني للمقترض

- بيان مفردات المعاش

- صورة عقد السكن

- أخر إيصال مرافق

خامسًا: قرض تحسين الدخل

المستندات المطلوبة:

- أن يكون معاش المقترض بنفس الفرع الذي يتقدم له

- صورة الرقم القومي

- برنت الرقم التأميني

- بيان مفردات المعاش

- استمارة التقديم معتمدة من الفرع

- أخر إيصال مرافق سواء كهرباء مياه غاز أو تليفون

الجدير بالذكر أن هذه القروض يتم سدادها ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣدة 3 ﺳﻧوات، ويتم إﻋﻔﺎء أﺳرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺳداد ﺑاقي أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض في ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة.