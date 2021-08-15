جامعة بني سويف تنشر 915 بحثا دوليا خلال 2021

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، زيادة معدلات الأبحاث الدولية المنشورة في مجلات علمية متميزة، حيث استطاعت الجامعة خلال السبعة أشهر ونصف الأولى من العام الجاري نشر 915 بحثا دوليا بمعدل 122 بحث شهري، منها 91 بحثا عن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مصطفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والدكتور ياسر فليح مدير مكتب النشر الدولي.

وأكّد رئيس الجامعة، أنَّ الأبحاث المنشورة في مجلات دولية ذات تأثير مرتفع، شهدت تصاعدًا ملحوظاً خاصة في مجالات الطب البشري والكيمياء الحيوية، والصيدلانيات، والهندسة، والفيزياء، وذلك بالمقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت الجامعة881 بحث دولي في عام 2019 بمعدل شهري 73 بحثاً، وسجلت 1216 بحث دولي في عام 2020 بمعدل شهري 101 بحث.

وأشار إلى ضرورة ربط البحث العلمي والتعليم بوجه عام بالصناعة؛ من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء من جهة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من جهة أخري، بالإضافة عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية، خاصة أن محافظة بني سويف تعد من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة.