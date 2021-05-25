رئيس جامعة بني سويف يثمن جهود الإعلاميين في خدمة الوطن والمجتمع

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها كلية الإعلام تحت عنوان «دور الدراما في دعم الولاء والحس الوطني للشباب»، بحضور الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ورموز العمل الصحفي والاعلامي بالمحافظة.

وأشاد رئيس جامعة بني سويف في بداية كلمته، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه امتدادا لدور مصر التاريخي والقيادي في تبني القضية الفلسطينية، ورعاية وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، بالإضافة الى المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس بتخصيص نصف مليار دولار لإعمار القطاع، وفتح المستشفيات المصرية ومعبر رفح لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج داخل مصر.

وثمن رئيس جامعة بني سويف، الجهود الكبيرة التي يقوم بها الإعلام والصحافة في معالجة القضايا الوطنية بموضوعية، وتعريف الرأي العام بأبعادها وزواياها المختلفة، ما يعكس الفهم العميق والوعي بطبيعة الدور الإيجابي، وتوظيف كل ذلك في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة الدولة في كافة المجالات.

وأعرب رئيس الجامعة، عن اعتزازه بدور الصحافة والإعلام، وتوجيه الأنظار إلى الملفات التي تحتاج إلى المتابعة، موجهاً الشكر لكل من ساهم من خلال كتابته سواء بتسليط الضوء على الانجازات والنجاحات التي شهدتها الجامعة في الآونة الأخيرة، وكذلك من قام بالنقد البناء الذي دائماً ما تضعه الجامعة عين الاعتبار للاستفادة منه ودراسته، ايماناً منها بأنه يصب في مصلحة الجامعة والمجتمع، من أجل الوصول الى أعلى مستويات الجودة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وفي حوار مفتوح، ناقش مع الحضور العديد من القضايا والملفات التي تخص الجامعة والمجتمع، كما خرجوا بالعديد من التوصيات وأبرزها تدشين صالون ثقافي بكلية الإعلام يعقد شهرياً بحضور رئيس الجامعة والقيادات الجامعية ورموز الإعلام بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء، كرم الدكتور منصور حسن رموز الإعلام والصحافة الذين أثروا المشهد الإعلامي بعطاء متميز وريادة في خدمة الوطن والمجتمع، وأهداهم درع كلية الإعلام وشهادات تقدير.