بعد نوال الزغبي.. قصي خولي وماجي أبو غصن يعتذران عن الـ «موريكس دور»

اعتذر الفنان السوري قصي خولي عن حضور تكريمه في حفل توزيع جوائز الـ«موريكس دور»، بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها لبنان في الوقت الحالي، على حد تعبيره.

وقال خولي في تدوينة غبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي، أعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور»، مضيفًا: «أشكر المقيمين على هذا الحفل، وأتمنى أن نحتفل ونفرج جميعا بأوطاننا وشعبنا الذي يستحق حياة أفضل».

الوضع في لبنان يجبر النجوم على الاعتذار عن الـ «موريكس دور»

كما أعلنت ماجي أبو غصن نفس الموقف بالاعتذار عن حفل توزيع الجوائز الشهير، عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «بيروت مدينة الفن والحياة وستبقى دوما، لكننا نمر بظروف استثنائية جدًا.. أعتذر عن حضور الموريكس دور، شكرا على محبتكم وتقديركم سنعود قريبًا أقوى من قبل»، متابعة: «لكنه وقت الصمت.. وقت الحزن الذي نعيشه.. والذي لن يطول ان شاء الله».

وجاء اعتذار قصي خولي عن الجائزة بعد اعتذار نوال الزغبي عن حضور الحفل، حيث أعلنت نوال عبر حسابها على «تويتر»، أمس، أنها لن تقبل الجائزة هذا العام بسبب الوضع الحالي في لبنان، موضحة: «لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تُعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة.. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير».

هجوم على نوال الزعبي بسبب الـ «موريكس دور»

وهاجم البعض نوال الزغبي بسبب اعتذراها عن قبول الجائزة، حيث وصف البعض تدوينتها بـ «التناقض»، التي جاءت بعد فترة قصيرة من إطلاق أغنيها المصورة «أرقص»، لترد على المنتقدين بحدة في تدوينة، قائلة: « هيدا شغلي مش بحتفل.. متلي متل أي حدا بحاجة يشتغل خاصة بها الظروف الصعبة.. ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا.. روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان! ..وشكرا».