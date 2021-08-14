نوال الزغبي تعتذر عن جائزة «الموريكس دور»: لبنان ليس بخير

اعتذرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن استلام جائزة «الموريكس دور» بسبب الأحداث الصعبة التي يشهدها لبنان حاليًا، وذلك حسب ما أعلنته عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021

نوال الزغبي: جائزة الموريكس من واجهات لبنان الحضارية ولكن أعتذر عن قبولها

وكتبت الزغبي، عبر حسابها بـ«تويتر»، قائلة: لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة.

وتابعت: لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير.

أغنية أرقص.. تحقق 5 ملايين مشاهدة

وكانت الفنانة نوال الزغبي قد تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بعد طرحها فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان «ارقص» يوم 21 يوليو من الشهر الماضي، والتي حققت ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة، وهى من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، توزيع ألبير الأسعد.