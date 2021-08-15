أشرف السعد ينفي منعه من السفر: أنا بتغدى عند أختي وما روحتش ناحية المطار

نفى رجل الأعمال أشرف السعد منعه من السفر، وأكد أنه موجودٌ مع أفراد الأسرة، وأنه الآن يلبي دعوة شقيقته على الغداء، قائلًا لـ«الوطن»: «أنا ما روحتش ناحية المطار، أبقى إزاي اتمنعت من السفر؟.. وأنا الحمد لله عايش في بلدي مصر مطمئن ومش عايز أسيبها، أنا لسة راجع من 3 شهور».

أشرف السعد: أنا مش ممنوع من السفر

وكان بعض المواقع الإخبارية قد نشرت خبر منع «السعد» من السفر، وأوضحت أن قرار الجهات القضائية في وقت سابق بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لا يزال ساريًا بسبب عدم تقدمه للجهات المسؤولة لتوفيق أوضاعه، وإنهاء جميع النزاعات القانونية والقضايا التي كان مطلوبا بسببها.

وعقب عودته من لندن في مايو الماضي، تحدث «السعد» عن رحلة الـ25 عامًا خارج مصر، أنه سبب بقاءه خارج البلاد لكل هذه الفترة كان من أجل تكوين أسرة، وأنه لا يوجد بشأنه ملاحقات قضائية، مؤكدًا أنه حصل على براءة في كل القضايا المتهم بها، قائلً: «عندي مصانع ضخمة وودائع وأراضي ومفيش حاجة عليا ومعنديش مشكلة مع حد».

السعد يعترف: تجربة توظيف الأموال خنقت حياتي

في الإطار ذاته، تحدث «السعد»، الذي أشتهر بأنه واحد من أكبر أصحاب تجارب توظيف الأموال في مصر، عن أن هذه التجربة كانت صعبة في حياته، قائلًأ: «كنت غبي إني أشتغل في المجال ده.. لأن الديون خنقتني»، كاشفا عن أنه وصل به الأمر إلى جمع نحو 12 مليون دولار من أموال المودعين في توظيف الأموال، وكان لديه 11 ألف مودع للأموال: «رؤساء قطاعات في البنوك كانوا مشغلين فلوسهم عندي، وموظفين في شركات قطاع عام وشركات قطاع أعمال، لدرجة إني وأحمد الريان ثروتنا بقت مليار جنيه وعندنا لسة 21 سنة».