320 شابا وفتاة من ذوى الهمم يتقدمون لـ«مصر بكم أجمل» بالمنوفية

استأنفت مبادرة «مصر بكم أجمل» لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة أعمال مرحلتها الثانية بمديرية القوي العاملة بالمنوفية، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن البرنامج الثاني الذي تنظمه المديرية من المبادرة تقدم له للالتحاق بالتسجبل فى التدريب والعمل وريادة الأعمال 320 شاباً وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات، مشيرا إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وأشار سعفان إلي أن اللجنة المشكلة برئاسة أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني قامت بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال محافظة المنوفية على مدار ثلاثة أيام.

وأكد وزير القوي العاملة، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرا إلي أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

ومن جانبه قدم على حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية توضيحا لأهمية الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها مبادرة «مصر بكم أجمل» برعاية وزير القوي العاملة ومتابعته المستمرة لمدى رعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة.

وأشارت عطيات أبو زيد، منسق المبادرة إلي أن النائب محمود تركى بمجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية شارك فى تسهيل عمل اللجنة بتجميع أكبر عدد من ذوي القدرات من القرى التابعة للمحافظة، وتسهيل إنهاء بعض الأوراق لهم لمشاركتهم، موجها الشكر لوزير القوى العاملة على هذه المبادرة التى سوف تضيئ الطريق نحو تحقيق أحلام كل شباب وفتيات محافظة المنوفية من هذه الفئة.

وقالت منسق المبادرة: إن بعض ممثلي بعض الشركات حضروا لإعطائهم فرصة أكبر لاختيار أفضل النماذج من الراغبين في العمل وتوقيع عدد من العقود لمن وقع عليهم الاختيار.

يشار إلى أنه بلغ عدد الفتيات الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال ما يزيد عن 70 من مختلف الإعاقات، وتجاوز عدد الشباب من سن 19 سنة وحتى 40 سنة الراغبين فى العمل أو ريادة الأعمال 150 شاباً، فضلا عن أن هناك عدد من الصم والبكم بلغ 30 شاباً وفتاة يرغبون بالعمل والتدريب وسوف يتم تنسيق دورة تدريبية خاصة فى التفصيل والخياطة بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لمبادرة «مصر بكم أجمل».