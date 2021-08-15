مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه منذ قليل، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء محاولة القبض عليه في قنا.

المجرم أطلق النار على الشرطة

بادر المتهم القتيل بإطلاق النار على القوات، لدى استشعاره باقترابها لضبطه، ما دفع القوات لتبادل إطلاق الرصاص معه حتى تم إسكات مصدر إطلاق النار وتبين مصرعه.

وكانت قوة أمنية بقيادة مفتشي قطاع الأمن العام بقنا تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، قد استهدفت القتيل، بعدما تبين أنه هارب، ومُدان في جرائم قتل وسطو وتجارة مخدرات وعُثر بحوزته على سلاح آلي.