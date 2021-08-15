الحكم بإعدام شقيقين في «مجزرة نجير» بالدقهلية.. أمطرا 3 إخوة بالرصاص

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإعدام المتهمين «شقيقين» في «مجزرة نجير» بمركز دكرنس وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، في الحكم بإعدامهما، وذلك بعد أن اتهمهم النيابة العامة بقتل شقيقين وإصابة ثالثهم في غضون عام 2014، لأن الأشقاء الثلاثة المجني عليهم اعترضوا على جلوس أحد المتهمين أمام بيتهم لبيع المخدرات، فعادوا في اليوم التالي مجهزين بالأسلحة الآلية والبيضاء، فتسببا في قتل إثنين ونجا ثالثهما من الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، وذلك في القضية رقم 6642 لسنة 2014 جنايات مركز دكرنس، والمقيدة برقم 160 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة.

المتهمان ارتكبا مجزرة بقتل شقيقين وإصابة ثالثهم

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كل من «محمد م. م. ع.»، وشقيقه «محمود م. م. ع.»، ويقيمان في قرية «نجير»، مركز دكرنس، وذلك لأنهما يوم 15 ديسمبر 2014 وآخرين، قتلوا كل من «السمرة السيد رسلان إبراهيم»، وشقيقه «عبد الرازق السيد رسلان»، وأصابوا شقيقهما الثالث، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المتمهون استخدموا أسلحة نارية وبيضاء وقتلوا المجني عليهما

واتهمتهم النيابة العامة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء «بندقية آلية، فرد خرطوش، سنجه» وتوجهوا إليهما بمسكنهما الذي أيقنوا سلفاً تواجدهما به، وما أن ظفروا بهما، حتى أطلق المتهم الأول صوبهما عدة أعيرة نارية من سلاح ناري «بندقية آلية» إحرازه، استقرت في أجسادهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتهما، حال إطلاق المتهمين الثاني والثالث أعيرة نارية من سلاح ناري «فرد خرطوش»، وإشهار المتهم الرابع سلاح أبيض «سنجة»، على مسرح الجريمة، للشد من أذرهم وحثهم على إتمام جريمتهم، قاصدين من ذلك قتل المجني عليهما.

خلاف بسبب اعتراض المجني عليهم علي بيع المخدرات أمام منزلهم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن خلافًا سابقًا بين المتهمين والمجني عليهم، بسبب معاتبة المجني عليهما لأحد المتهمين لبيعه المواد المخدرة أمام منزلهم، وطلبا منه القيام ببيع ما بحوزته من مخدرات في مكان آخر، فحدثت بينهم مشادة، وفي اليوم التالي أحضر المتهمون السلاح، وأمطروا المجني عليهما بالرصاص فأردوهما قتيلين على الفور، وأصابوا شقيقهم الثالث والذي نجا من الموت.