انفجار عكار لبنان.. تشديد الرقابة على مصادر الطاقة وإعلان الحداد الوطني في البلاد الثلاثاء

لم يكد لبنان يفيق من مأساة حادث مرفأ بيروت، الذي وقع فى أغسطس 2020، ليستيقظ اللبنانيون صباح اليوم، على انفجار عكار لبنان، الذى أودى بحياة 28 شخصا حتى الآن، وإصابة نحو 80 آخرين، وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، الحداد الوطني، وتعطيل العمل بالمؤسسات العامة بعد انفجار عكار لبنان، وذلك بعد غد الثلاثاء.

ووقع حادث انفجار عكار لبنان، نحو الثانية من صباح اليوم الأحد 15 أغسطس، إثر انفجار خزان وقود، صادره الجيش اللبناني، لتوزيعه على المواطنين، فى تليل بعكار شمال لبنان.

ارتفاع ضحايا انفجار عكار لبنان لـ28 شخصا

وارتفع ضحايا انفجار عكار لبنان، إلى 28 قتيلا ونحو 80 مصابا، وذلك بعد إعلان الصليب الأحمر إثر الانفجار صباح اليوم، أن القتلى عشرين شخصا، فيما يوجد عددا من المفقودين جراء الانفجار، وأعلن الجيش اللبناني، أن هناك تحقيقات لمعرفة ملابسات انفجار عكار لبنان، الذي وقع فجر اليوم الأحد.

وإثر انفجار عكار لبنان، طالب المجلس الأعلى للدفاع بلبنان، الأجهزة الأمنية بضبط الأوضاع في عكار، لمواجهة أي انفلات أمني، وتولي وزارة الصحة معالجة المصابين جراء الانفجار، فضلا عن بقاء أطقم الإسعاف والمستشفيات في حالة استنفار قصوى بسبب الحادث.

لبنان يعلن تشديد الرقابة على مصادر الطاقة حتى منتصف سبتمبر

وكلف المجلس الأعلى للدفاع بلبنان، القوات العسكرية والأمنية، بفرض وتشديد الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضي اللبنانية حتى منتصف سبتمبر المقبل، فضلا عن العمل على تفريغ وإقفال جميع المستودعات المخصصة لتخزين الوقود، والمخالفة للأصول والأنظمة المتبعة.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني، قرارا بإعلان الحداد الوطني، وتعطيل العمل فى الإدارات والمؤسسات العامة، وتنكيس الأعلام، وتعديل البرامج في محطات الإذاعة والتلفزيون، تضامنا مع عائلات الشهداء والضحايا، بعد انفجار عكار لبنان، وذلك بعد غد الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. بسبب الانفجار.