آخر أخبار انفجار عكار في لبنان.. الحريري يطالب الرئيس بالاستقالة

أضرم الشباب الغاضبين في لبنان، النيران في منزل صاحب الأرض التي عليها صهريج الوقود الذي انفجر في عكار، ما رفع عدد قتلى الذي وقع شمال لبنان إلى 28 قتيلا، بعدما أعلن الصليب الأحمر اللبناني في البداية أن عدد القتلى وصل الى 20 ضحية، ومن بينهم العديد من المدنيين الذين جاؤوا لتعبئة البنزين من الخزان قبل انفجاره.

وكان الجيش اللبناني أكد في بيان إن خزان وقود «صادره لتوزيعه على المواطنين» انفجر قبل الساعة 2:00 فجرا (2300 بتوقيت جرينتش)، ويعمل الجيش اللبناني على مصادرة إمدادات البترول من المتهمين بتخزين الوقود.

وكشفت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية في لبنان، أن الانفجار أعقب مشاجرات بين السكان الذين تجمعوا حول الحاوية لملء البنزين خلال الليل، مشيرة الى أن المستشفيات في عكار، إحدى أفقر مناطق لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا، وفي مدينة طرابلس الساحلية الشمالية اضطرت إلى رفض استقبال العديد من المصابين لأنهم غير مجهزين لعلاج الحروق الشديدة.

انفجار مرفأ بيروت

وفي 4 أغسطس العام الماضي، انفجر مخزون عشوائي من سماد نترات الأمونيوم، في ميناء بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأجزاء من العاصمة.

من جانبه صرح رئيس الحكومة المكلف في لبنان نجيب ميقاتي، بأن الانفجار يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون من أجل إنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال.

وقال: «ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لإنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال.. وإننا عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين وأصحاب الأطماع».

من جانبه، كتب سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق، عبر تويتر فجر اليوم الأحد، «أن مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة ​المرفأ»، مضيفا «ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم ​الإنسان​ لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات».