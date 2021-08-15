26 مليار جنيه حصيلة الجمارك في 60 يوما فقط

جمعت مصلحة الجمارك المصرية ما يزيد عن الـ 26 مليار جنيه حصيلة جمركية خلال 60 يوما من منافذ الإسكندرية والسويس ودمياط وبورسعيد والدخيلة على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين.

حصيلة شهر يونيو بلغت 13 مليار جنيه

وجمعت مصلحة الجمارك خلال شهر يونيو الماضي، نحو 13 مليار جنيه وفقاً لتقارير وزارة المالية، وتنوعت الحصيلة بين 3.1 مليارات جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، بالإضافة إلى 1.7 مليار جنيه، الإيرادات الجمركية والضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة خلال يونيو 2021.

ووفقاً لـ«المالية» بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر يونيو 2021 حوالي 1.1 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة جمارك الإسكندرية خلال شهر يونيو الماضي نحو 8 مليارات جنيه.

13.2 مليار جنيه حصيلة يوليو

وفي شهر يوليو بلغت الحصيلة الجمركية من جميع المنافذ نحو 13.2 مليار جنيه مقابل ضرائب ورسوم توزعت بين 2.5 مليار جنيه بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في يوليو الماضى، وبحسب تقارير وزارة المالية بلغت حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم الجمركية خلال شهر يوليو الماضي نحو 7.6 مليارات جنيه بينما بلغ إجمالي الحصيلة بجمارك السويس نحو 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم في يوليو الماضي.

أما في جمارك الدخان بالقاهرة بلغت الحصيلة نحو 125.8 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، وبلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضي 145 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود 12003، بوزن إجمالي 2561 طنا.