شروط الوظائف الجديدة في مصلحة الجمارك وموعد انتهاء التقديم

نشرت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، إعلانًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لـ111 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدد من الوظائف وهي باحث متابعة ثالث، ومهندس صيانة ثالث، ومهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث، وبدأ التقديم في تلك الوظائف أمس الموافق 11 أغسطس، وينتهي 10 سبتمبر المقبل.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير شروط الوظائف الجديدة في مصلحة الجمارك والمستندات التي يجب تقديمها، وفق بوابة الوظائف الحكومية، كالتالي:

شروط الوظائف الجديدة في مصلحة الجمارك

- أن يكون المتقدم لوظائف مصلحة الجمارك مصري الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لائق طبيًا.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف أقل من 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير عام جيد على الأقل في تخصصات الكهرباء والميكانيكا.

- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس إلكترونيات ثالث حاصل على بكالوريوس هندسة بتقدير عام جيد على الأقل في تخصص قواعد بيانات وبرمجة، وحاسب آلي، وإلكترونيات.

- أن يكون المتقدم لوظيفة باحث متابعة ثالث حاصل على بكالوريوس هندسة من الذكور فقط.

المستندات المطلوبة للوظائف الجديدة في مصلحة الجمارك

- يقوم المتقدم للوظائف بتقديم طلب التوظيف الخاص به، والذي يمكن الحصول عليه من الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية من هنا.

- يتم تصوير بطاقة الرقم القومي السارية الخاصة بالمتقدم للوظائف، ثم بعد ذلك يتم تحميلها على الموقع.

- يتم تصوير شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالمتقدم للوظائف وتحميلها على الموقع أيضا.

- تصوير شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بالمتقدم للوظائف وتحميلها على الموقع.

- تحميل صورة تفيد بأداء الخدمة العسكرية، أو الموقف الخاص بالمتقدم للوظائف من التجنيد.

- تصوير صحيفة الحالة الجنائية السارية الخاصة بالمتقدم للوظائف، وتحميلها على الموقع.

- تحميل صورة شخصية حديثة خاصة بالمتقدم للوظائف على الموقع.

- تحميل صورة من إقرار بالموافقة على العمل في الإدارة الجمركية أو بأي من المواقع.

- تحميل صورة موقعة من إقرار بالموافقة على العمل بأي موقع أو إدارة جمركية.

- تحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون سارية.