وكيل «الإسكان»: توجيهات السيسي في تسويق العقار تصب في صالح المواطن

أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بتشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه لا يجب التسويق للوحدات العقارية قبل إتمام 30% من تجهيزها لأنه يجب تحقيق التوازن بين الحكومة ومطور الوحدة العقارية ومتلقي الخدمة، وهذا ما يحرص عليه اتحاد المطورين لمنع حدوث أي مشكلات واستمرار جذابية الاستمرار في هذا المجال.

التشديد سيكون على الأراضي الجديدة

وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التشديد سيكون على الأراضي غير الموجودة في هيئة المجتمعات العمرانية لأن المجتمعات بها مراجعات دقيقة، لافتا إلى أن هذه التشديدات ستشمل الساحل الشمالي والأماكن التي لا يوجد فيها فحص مالي دقيق ولكن حتى الآن لم يصدر قرار حول ضرورة التشديد.

رؤية السيسي هدفها الحفاظ على حق المواطن

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفها هو الحفاظ على حق المواطن الذي سيشتري الوحدة، وتحقيق التوازن في العرض والطلب لكي يستمر شراء الوحدات، مبينا أن هذا القرار سيتم تنفيذه في الوحدات الجديدة وسيجعل المطور يشتري أراضي أقل لكي ينفذ الأراضي حسب توجيهات الرئيس السيسي، متابعا: «الأمر ده هيخلي التنفيذ يكون مضبوط مش ياخد سنوات ويستمر فترات طويلة وإحنا هنحاول نعمل توازن دايما بين المعروض والطلب في الأوقات المحددة».

توجيهات الرئيس السيسي

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت أثناء تسليمه العقود لشقق جديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة إلى مواطنين، بضرورة عدم الترويج لأي وحدات عقارية في مصر الفترة المقبلة إلا إذا تم الانتهاء من تشطيب 30% من الوحدة من جانب المطور العقاري الذي اشترى الأرض المبني عليها الوحدة العقارية التي تعرضها الدولة للبيع للمواطنين.