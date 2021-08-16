قبل اختيارك الكلية.. تعرف على الوظائف الأعلى أجرا في مصر

اقترب موعد اختيار طلاب الثانوية العامة للكليات التي يلتحقون بها لاستكمال مؤهلاتهم الدراسية التي تهيئهم لسوق العمل، بعد نجاحهم في نتائج الثانوية العامة.

سوق العمل

ويبحث الكثير من الطلاب عن الأقسام الخاصة بالكليات المطروحة لهم قبل التقدم لها لمعرفة طبيعة الدراسة بها والمجالات التي يمكن أن يتخرج منها الطالب جاهزا لبدء مرحلة أخرى في سوق العمل.

وفي الوقت الحالي أصبح التفكير في اختيار الكلية التي يرغب الطالب في ارتيادها أكثر عملية عما سبق، حيث إنه على الطلاب البحث عن أكثر التخصصات المطلوبة في مجالات العمل والأعلى أجورا لتحقيق نجاح على مستوى كبير والحصول على فرص عمل بشكل سريع.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن النظرة الحالية لكليات القمة يجب أن تتغير بشكل سريع حيث إنه يجب أن تصبح كليات القمة هي الكليات العملية والتكنولوجية التي هناك دائما بحث عنها في سوق العمل.

مجال العمل

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على طلاب الثانوية العامة النظر نحو مجالات الكليات الأكثر طلبا في سوق العمل خلال الفترة الحالية، وخاصة وأن سوق العمل المصرية ومتطلباتها تغيرت بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية.

الخدمات اللوجستية

وأشار إلى أن من أكثر المجالات طلبا في الوقت الحالي في سوق العمل المصرية، هي المجالات الخدمات اللوجستية والملاحية للسفن، خاصة وأن الدولة المصرية تحتاج لهذا المجال بشكل كبير في الوقت الحالي، لا سيما وأن هناك العديد من الشركات العالمية والمصرية التي تم افتتاحها في محور قناة السويس لتقديم الخدمات المراكب وسفن الشحن.

الهندسة

ولفت إلى أن هندسة الإلكترونيات والميكاإلكترونيك من المجالات المطلوبة في الوقت الحالي نتيجة المصانع الإلكترونية التي بدأت العمل في مصر مثل إل جي وسامسونج ومرسيدس، وكذلك مجالات هندسة البترول، خاصة في ظل التوسع في الأعمال البترولية في مصر ووجود شركات عالمية كبرى تعمل في السوق المصرية.

وكذلك كليات هندسة الاتصالات خاصة مع توسع ونمو قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة، بجانب الطلب على مجال الهندسة الطبية المتخصصة في مجال صيانة الأجهزة الطبية وتصنيعها خاصة في ظل توسع الدولة في هذا الاتجاه لإنتاج المستلزمات والمعدات الطبية وكذلك القطاع الخاص.

وهناك أيضا مجال مهم جدا للذين لم يستطيعوا الالتحاق بهذه الكليات فتعلم اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية الأخرى هو مجال عمل يحتاج للعديد من الأشخاص القادرين على التحدث بلغات أجنبية خاصة في ظل التوسع في التعاون مع الشركات الأجنبية، وكذلك كليات التكنولوجيا والحاسب الآلي، بجانب الهندسة المعمارية والمدنية، والطب.

وأوضح السيد أن هذه هي أكثر المجالات المطلوبة في السوق المصرية والتي يكون مرتباتها مرتفع أكثر من غيرها من المجالات الأخرى نظرة لاحتياجها في سوق العمل الحالي وتدخل شركات أجنبية في العديد من هذه المجالات، خاصة وأنها مجالات عملية أكثر من كونها نظرية، لذلك يجب التوسع في زيادة أعداد الطلاب في الكليات العملية أكثر من الكليات النظرية التي يتواجد الكثير من الخريجين منها وهو نفس الأمر للحملة شهادة الدبلومات والمعاهد فالأفضل المجالات العملية.