سقوط نصاب يحتال على طلاب الثانوية بحجة رفع درجاتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، لمزاولته نشاطا إجراميا في وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين، ونشره مشاركات من خلال أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ادعى خلالها، عمله بكنترول الثانوية العامة، وقدرته على رفع درجات الطلاب الراغبين في ذلك، نظير مقابل مادي في صورة كروت إعادة شحن الرصيد.

وأفادت التحقيقات أن المتهم أنشئ قناتين على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، نشر خلالهما منشورات لصور رسائل، ادعى خلالها شكر المتعاملين معه خلال العام الماضى، على جهوده فى رفع الدرجات الخاصة بهم، كوسيلة احتيالية لبث الطمأنينة فى نفوس ضحاياه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد النصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.