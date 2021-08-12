إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. طلاب «علمي علوم» يحصدون أعلى الدرجات

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الدرجات تراجع وترصد حاليا، وأن أعمال التصحيح أنتهت تماما.

وشدد المصدر، على أن الوزارة لم ترصد أي معوقات خلال أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، منوها إلى أن المؤشرات الأولية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح تشير إلى حصد طلاب شعبة علمي علوم أعلى الدرجات.

مصدر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بمجموع كل مادة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات، منوها إلى أنه سيكون خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 18 من الشهر ذاته، مؤكدا أنه لأول مرة ستتاح نتيجة الثانوية العامة للطلاب من خلال جميع البيانات المتعلقة بالمجموع الكلي، ومجموع كل مادة، علاوة على أن كل طالب سيعرف مستواه بين زملائه في كل مادة، بغض النظر عن المجموع الكلي الذي حصل عليه.

وأوضح المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي كانت تقيس التميز بين الطلاب في الشعب الثلاثة علمي علوم ورياضة وأدبي.

مصدر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 مجانا في المدارس

وأشار المصدر، إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون مجانا في مدارس الثانوية بمختلف محافظات الجمهورية، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يتثني لجموع الطلاب الحصول عليها دون عناء، مؤكدا أن التصحيح الإلكتروني لأوراق إجابات الامتحانات وفر كثيرا من الجهد والتعب، كما أنه لا يشوبه أي أخطاء، مشددا على أن «كل طالب سيحصل على المجاميع التي يستحقها، ولن يظلم أي طالب في درجاته».

وزير التعليم: لن نعلن أي مؤشرات إلا بصفة رسمية

من جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا أحد يعلم مؤشرات نتيجة الثانوية العامة حتى الآن، مضيفا: «لن نعلن أى مؤشرات خاصة بنتائج الطلاب إلا بصفة رسمية مطلع الأسبوع المقبل، وأعمال التصحيح أنتهت تماما».

ودشنت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الإلكتروني لضمان دقة وصول النتائج في سهولة ويسر إلى الطلاب مجانا، دون أي تكاليف قد يتحمّلها القارىء، ويمكن الإطلاع على النتائج من خلال هذا الرابط.