محافظ القاهرة: مصر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة في عهد السيسي

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة وفقًا لرؤية مصر 2030، ومن أولويات واهتمام القيادة السياسية الخدمات التي تقدم للمواطن من أجل حياة كريمة، إيمانًا بضرورة أن المواطن المصري يستحق حياة أفضل لائقة.

تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بأنحاء الجمهورية ومحافظة القاهرة

وأضاف «عبد العال»، أثناء افتتاحه نفق سيارات في عزبة الوالدة بحي حلوان تحت أسفل السكة الحديد، وعرضته قناة «TeN»، أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بأنحاء الجمهورية ومحافظة القاهرة، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية بحي حلوان بشكل خاص.

إنشاء عدد من المدراس النموذجية ومدارس يابانية

وتابع محافظ القاهرة: «إيمانًا منا بدور المجتمع المدني وبالمشاركة مع أجهزة الدولة للمساهمة في تقديم خدمة اجتماعية متميزة، تعود على المواطن قمنا بإنشاء عدد من المدارس النموذجية المتكاملة والمدرسة اليابانية ومدرسة كفر العلوة بالإضافة إلى تطوير شارع التحرير»، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.

محافظ القاهرة يوجه شكره لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

وواصل: «تحية تقدير وإعزاز لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، لمشاركتهم الفعالة ودورهم المثمر والمتابعة المستمرة، مع الأجهزة التنفيذية في الدولة للوقوف على جميع التحديات التي تواجه أبناء حلوان والتنسيق المستمر على حلها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة».