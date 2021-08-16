«الهجرة» عن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج: توقيته مهم

قالت مها سالم، مستشارة وزيرة الهجرة، إن أهمية المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج الذي انطلق أمس الأحد، بمشاركة 33 كيانا من 18 دولة مختلفة، تكمن في توقيته الذي يتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاق الجمهورية الجديدة، موضحة أنه كان يجب أن يُنقل إلى كل مواطن يعيش في الخارج كل هذا التطور الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة ويلمسه الجميع حاليا.

وأضافت «سالم»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة «extra news»، الأحد، أن هناك أكثر من 13 مليون مصري بالخارج، وهذا رقم ضخم للغاية من المصريين، الذين يجب أن يكونوا مطلعين على ما يحدث في بلادهم طوال الوقت، كاشفة أن عقد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، جاء بناء على طلب من المصريين بالخارج.

مها سالم: وباء كورونا منع تنظيم المؤتمر العام الماضي

وأوضحت مستشارة وزيرة الهجرة، أن ما يعقد حاليا هو المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بعدما عقد المؤتمر الأول قبل عامين، وبالتحديد في 2019، مشيرة إلى أن ظروف وباء كورونا منعت تنظيم هذا المؤتمر العام الماضي، كاشفة أنه رغم ذلك طالبت الكثير من الكيانات المصرية بالخارج، الالتقاء بوزارة الهجرة، التي استجابت لتلك الطلبات على الفور.

مستشارة «الهجرة»: الوزارة تدعو المواطنين بالخارج على كل فعاليتها

وأردفت أن أي فاعلية تنظمها وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية، تدعو المواطنين بالخارج للتسجيل بها، سواء كان منتميا إلى كيان مصري بالخارج، أو مواطنا غير مسجل بأي كيان، كاشفة أن خير دليل على ذلك ما حدث خلال المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذي شهد مشاركة 33 كيانا من 18 دولة مختلفة.

ولفتت إلى أن فاعليات المؤتمر تم بثها بشكل مباشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تصل إلى كل المصريين حول العالم ممن لم يتمكنوا من الحضور إلى المؤتمر بأنفسهم.