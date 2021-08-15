مركز الملك سلمان يوزع مساعدات للمتضررين من السيول في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دوره الإنساني في اليمن، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها هذا البلد، حيث وزع المركز مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في صحراء مديرية شحن بمحافظة المهرة، شملت خيامًا إيوائية وبسطًا وبطانيات وحقائب إيوائية، استفاد منها عدد من الأسر النازحة المتضررة.

كانتا محافظتا حضرموت والمهرة وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية تعرضت مؤخرًا لموجة من السيول الجارفة، أدت إلى مصرع عدد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية.