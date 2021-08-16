أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 16-8-2021

استقرت معظم أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، ما عدا الطماطم التي ارتفعت أسعارها بنحو جنيهًا واحدًا، حيث تراوح سعرها ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات، مقابل 2.5 إلى 5 جنيهات الأسبوع الماضي، وارتفعت البطاطس بنحو 3 جنيهات.

وأرجعت شعبة الخضروات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار بعض الأنواع إلى اقتراب موسم عروة الخريف، وهو وقت تغير الفصول، حيث تبدأ أنواع جديدة من الخضروات في الظهور وأخرى في الاختفاء.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الاثنين 16 أغسطس، على هذا النحو:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الاثنين في الأسواق المحلية كالآتي..

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 7 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

سجل سعر البطاطس في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 8 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلجي بين 3 و5 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 7 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيها، والرومي من 2 إلي 4 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطا

وتراح سعر البطاطا ما بين 2 إلي 5 جنيهات.

سعر الزيتون

زسجل سهر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، زيتون عزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر اللفت

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللفت ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات.