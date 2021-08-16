افتتاح موسيقي شاب لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى 29.. صور

وسط إجراءات احترازية متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، بالنيابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وبعض أعضاء مجلس النواب، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا، والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة الآثار، على مسرح المحكى.

عبدالدايم: مهرجان قلعة صلاح الدين أحد أذرع قوى مصر الناعمة ويجسد عددا من الأهداف التنويرية لوزارة الثقافة

وقالت «عبدالدايم»، إن مصر أكدت على مر التاريخ أنها مهد الحضارة، ومنذ مئات السنين مثلت قلعة صلاح الدين مصدراً لأمن الوطن، وجاء مهرجان قلعة صلاح الدين ليحمى الذوق العام وليضئ الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، ويجسد عددا من الأهداف التنويرية لوزارة الثقافة، والتي تتمثل في تقديم ألوان الفنون الجادة والراقية التى تختص بها الأوبرا للجمهور خارج أسوارها.

العنانى: تعاون مثمر مع الثقافة لتقديم الأنشطة الإبداعية فى المواقع الأثرية لابراز الوجه الحضارى لمصر

من جانبه حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على حضور حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، معربا عن سعادته بانطلاقه مرة أخرى بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا الحدث يؤكد على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الإبداعية فى المواقع الأثرية لإبراز الوجه الحضارى لمصر، مما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضارى ويساهم فى الارتقاء بالوعي السياحي والأثري والثقافي لدي المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية والثقافية، واثراء تجرية السائح في مصر نتيجة تعزيز الأجندة الثقافية والترفيهية الثرية والمتنوعة لمصر، مثمناً دور الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات، متمنيًا للحضور مهرجان سعيد يتمتعوا خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفوا على آثار بلدهم.

وأرسل الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والذى يمر بوعكة صحية طارئة، تحياته لوزيرة الثقافة مقدما لها الشكر على دعمها الدائم لأنشطة وعروض الأوبرا، كما وجه التحية لجميع الفنانين المشاركين فى الفعاليات والعاملين على الجهد الدؤوب لخروج المهرجان بالشكل اللائق.

ثم قامت وزيرة الثقافة بتكريم 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وآخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية، وهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشنؤن رئاسة الهيئة وتسلمها عنه نجله محمد، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، وتسلمتها أرملته السيدة سحر حسين، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد وتسلمها ابن شقيقته أحمد حمدى.

كان حفل الافتتاح الذى قدمه الإعلامى حسين حسنى، قد شهد عرضا ضوئيا مبهرا تم إسقاطه على الجدران التاريخية، ونال إعجاب واستحسان الحضور، واستهل بالسلام الوطني، ثم قدمت مجموعة موسيقى الحجرة التى تضم بين أعضائها نور محمد ورنا عبدالوهاب الفائزتان بجائزة الدولة للمبدع الصغير، معزوفة الفصول الأربعة لفيفالدي وكونشيرتو التشيللو لباخ، وأبهر الجمهور الفنان الشاب مدحت ممدوح عازف آلة الريكوردر، الذى يعد أول مصري وعربي يصل إلى برنامج المسابقات الشهير أمريكان جوت تالنت، بمجموعة من مؤلفاته، بعده تألق الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو جورج قلته، بمجموعة من إبداعاتهما الموسيقية التى نالت استحسان وإعجاب الحضور.

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى، منهم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ،كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، فريق وسط البلد ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشنى ، هلا رشدى، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران أبو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .